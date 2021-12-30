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Spor Attila Szalai'den transfer açıklaması
Spor

Attila Szalai'den transfer açıklaması

Fenerbahçeli Attila Szalai, Afyonspor'u uzatmalarda 2-0 yenerek eledikleri karşılaşma sonrası açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 03:30:00 -
Attila Szalai'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai, Afyonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Szalai'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde

"Daha farklı bir planımız vardı"

"Doğru kelimeleri bulmak benim açımdan kolay değil. Çok iyi bir performans ortaya koyduğumuz söyleyemem. Daha farklı bir planımız vardı. Onu uygulamak istiyorduk. Kendi işimizi, kendimiz zorlaştırdık. Ancak günün sonunda hedefimiz tur atlamaktı. Tur atladık."

"Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum"

"Transfer dedikoduları hakkında konuşmak istemiyorum. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefim, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması yönünde katkı sağlamak. Sadece buna odaklanmış durumdayım."

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