  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kosicki: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti

Hükümete yakın isimlerden kulis bilgisi alan Cem Küçük asgari ücret için rakam verdi! 2024'te...

Yalancısın Sözcü

Turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural Tacikistan’da paketlenip getirildi

Bakan Özhaseki üstüne basa basa söyledi! Bunun dışında bir çare şimdiye kadar icad olmadı

Yok artık! O Üniversitede profesör profesörü vurdu!

Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış! Diyarbakır'da ortaya çıktı

Adnan Oktar'a bilgi sızdıran eski bakanın kim olduğu ortaya çıktı

Ermeni, Fransız lobisi iyice cahil çıktı! Ağrı Dağı’nı paylaşarak rezil oldu

Hakan Fidan “Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." Demişti Amerika’dan yanıt geldi.
Medya Attıkları yalandan biraz olsun utandılar mı? 128 milyar dolar nerede? Utanma duygusu ahlaktandır
Medya

Attıkları yalandan biraz olsun utandılar mı? 128 milyar dolar nerede? Utanma duygusu ahlaktandır

Yeniakit Publisher
2023-10-05 15:20:00 -
Attıkları yalandan biraz olsun utandılar mı? 128 milyar dolar nerede? Utanma duygusu ahlaktandır

Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı yıpratmak için ekonomi yönetiminin IMF'yle görüştüğü iftirasını attıkları dönemde, CHP'lilerin önde gidenlerinden Faik Öztrak otel odalarında IMF yetkilileriyle görüşürken yakalanmıştı. Algı için yapmayacakları kepazelik yoktu. Zaten çok geçmeden "128 milyar dolar nerede?" şamatasına başlamışlardı. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna “Gözünüze girdi mi?” başlıklı yazısında ‘Utanma duygusu ahlaktandır’ diyerek CHP yetkililerinin utanıp utanmadığını sorguladı.

Sağa sola, parti binalarına dev flamalara "128" yazmakla kalmamışlar, profil fotoğraflarını bile "128" yapmışlardı.

İçlerinden bir Allah'ın kulu çıkıp da "Arkadaşlar, önce IMF ile görüştüler dedik, şimdi de '128 milyar dolar nerede?' diyoruz. O kadar rezervleri olsa IMF ile neden görüşsünler? Ki, bizim Kemal Derviş'imiz IMF'den 1 milyar dolar kredi almak için Meclis'ten bir gecede 20 yasa çıkarttırmıştı. Birazcık mantıklı mı şey yapsak?.." demedi.

Bilemiyorum, belki diyen çıkmıştır da Engin Özkoç zekâlının biri, "TCMB rezervinde 127 milyar vardı, 1 milyar da IMF'den kredi alarak 128'e tamamlayıp öyle götürdüler..." diyerek bunları "ikna" etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ne kadar "ikna" olsalar da CHP Milletvekili İlhan Kesici bir canlı yayında dayanamayıp "Para kaybolmaz, gidin bakın Merkez Bankası'na görürsünüz..." deyince panik oldular.

E herhalde gidip bakacak değillerdi. Zira peşinde oldukları gerçek değil, algıdan ibaretti.

Ne mi yaptılar?

Ne yapacaklar; algılarına zarar veren İlhan Kesici'yi anında boğuntuya getirip şamatalarına kaldıkları yerden devam ettiler.

Sayın Berat Albayrak da bu müfterilere dava açtı. Mahkeme oybirliğiyle iftira kampanyasının organizatörü CHP'yi 60 bin TL tazminat cezasına mahkûm etti. Berat Bey de bu paranın tamamını Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı.

Hayır, özür dilemediler.

Geçen gün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na öyle bir sunum yaptı ki "128 milyar dolar" iftiralarını adeta gözlerine soktu.

Dedi ki: "TCMB'nin 128 milyar dolar rezerv kullanımı soruluyorsa, bu dönemde ülkenin dış yükümlülüklerindeki değişim ile yerleşik kesimlerin dış varlıklarındaki artışa bakarsanız bu soruya cevap aramazsınız. Rezervler, kurda oynaklığı önlemek, piyasa manipülasyonları ile suni devalüasyonla ülke ekonomisini krizi sürüklemenin önüne geçmek, ithalatçıların ihtiyaç duyduğu dövizi temin etmek, yani cari açığı finanse etmek ve içerideki hane halkı ile firmaların döviz taleplerini karşılamak için mevzuata uygun, daha doğrusu tüm dünyada olduğu gibi TCMB işlemleri ile piyasaya satılmıştır. Sanki TCMB rezervleri kayıtsız bir şekilde, mevzuata aykırı bir şekilde elden çıkartılmış gibi bir algıyı ne TCMB ne de Türkiye kamuoyu hak etmektedir. Bilişimin, iletişimin bu kadar yaygınlaştığı ve şeffaflaştığı bir zamanda TCMB gibi ülkenin en kurumsal kurumları başında gelen bir kamu kurumunda kayıtsız usulsüz bir şekilde rezerv elden çıkarmak teknik olarak da teorik olarak da mümkün değildir..."

Sizce "128 milyar dolar" kampanyasından biraz olsun utanmışlar mıdır?

Ben hiç sanmam.

Çünkü "utanma duygusu" ahlaktandır. Müfterinin ahlakı olmaz.

128 milyar $ yalanı ihanetin maskesi
128 milyar $ yalanı ihanetin maskesi

Siyaset

128 milyar $ yalanı ihanetin maskesi

CHP'li Erdoğdu partisindeki rezillikleri itiraf etti! 128 milyar dolar yalancıları sessizliğe gömüldü!
CHP'li Erdoğdu partisindeki rezillikleri itiraf etti! 128 milyar dolar yalancıları sessizliğe gömüldü!

Siyaset

CHP'li Erdoğdu partisindeki rezillikleri itiraf etti! 128 milyar dolar yalancıları sessizliğe gömüldü!

Sedef Kabaş'ın eğittikleri! 128 milyar dolar yalanını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne taşıdılar!
Sedef Kabaş'ın eğittikleri! 128 milyar dolar yalanını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne taşıdılar!

Siyaset

Sedef Kabaş'ın eğittikleri! 128 milyar dolar yalanını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne taşıdılar!

'128 milyar dolar'ı arayan CHP'li şaşkınlar, özellikle okusun! Rezerv rekora koşuyor
'128 milyar dolar'ı arayan CHP'li şaşkınlar, özellikle okusun! Rezerv rekora koşuyor

Ekonomi

'128 milyar dolar'ı arayan CHP'li şaşkınlar, özellikle okusun! Rezerv rekora koşuyor

128 milyar oldu 250 milyar! Ali Babacan'dan yalana fahiş zam
128 milyar oldu 250 milyar! Ali Babacan'dan yalana fahiş zam

Siyaset

128 milyar oldu 250 milyar! Ali Babacan'dan yalana fahiş zam

'128 milyar dolar nerede?'kara propagandasının yapıldığı dönemde hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!
'128 milyar dolar nerede?'kara propagandasının yapıldığı dönemde hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!

Gündem

'128 milyar dolar nerede?'kara propagandasının yapıldığı dönemde hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23