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Gündem

Attığı tokatla asansör camını kırdı! Çocuk korumaya alındı

İstanbul Esenyurt'ta kızına attığı tokatla asansörün camını kıran adam gözaltına alındı. Küçük kız da koruma altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 10:12:00 -

Geçtiğimiz günlerde Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansta meydana gelen olayda yabancı uyruklu M.A. adlı kişi, havuzda fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle kızını havuz kenarında darp etti.

Kızını eve götürmek isteyen şahıs, asansörde de ona tokat attı. Tokadın etkisiyle asansörün camı çatladı. O anlar anbean asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli M.A, Esenyut'ta bir sitede yakalanarak gözaltına alınırken, kız ise koruma altına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerde mağdur, şikayetçi olmadı. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla mağdur, avukat huzurunda ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildi. Şüpheli şahıs ise, ifadesi alındıktan sonra Aile İçi Şiddet bürosuna teslim edildi.

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