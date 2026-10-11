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Kobi ATSO başkan adayı sahaya indi! Eski Sanayi esnafına projelerini anlattı
Kobi

ATSO başkan adayı sahaya indi! Eski Sanayi esnafına projelerini anlattı

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ATSO başkan adayı sahaya indi! Eski Sanayi esnafına projelerini anlattı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Hatice Öz, Antalya Eski Sanayi Sitesi’nde esnaf ve tüccarlarla bir araya geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimleri öncesinde saha çalışmalarını sürdüren Hatice Öz, Eski Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti.  Başkan Adayı Hatice Öz, seçim çalışmalarını Eski Sanayi Sitesi’nde sürdürdü. Beraberindeki ekiple işletmeleri tek tek gezen Öz, esnaf ve tüccarların sorunlarını dinledi, yeni dönem projelerini anlattı. Eski Sanayi Sitesi’ndeki işletmeleri Hatice Öz ve ekibine destek sözü verdi.

 

Üretim ve istihdamı destekleyen projeler

Ziyaretlerinde artan maliyetler, finansmana erişim, nitelikli personel sıkıntısı ve rekabet şartlarına dikkat çeken Öz, ATSO’nun üyelerine doğrudan fayda sağlayan bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin Antalya ekonomisinin temel taşlarından olduğunu belirten Öz, üretim ve istihdamı destekleyen projelere öncelik vereceklerini ifade etti.

 

KOBİ’lere üretim, esnafa istihdam desteği

KOBİ OSB projesiyle küçük işletmelerin modern üretim alanlarına ve ortak altyapı imkânlarına kavuşmasını hedeflediklerini anlatan Öz, ATSO Kariyer Merkezi ve Yapay Zekâ Destekli Akıllı İnsan Kaynakları Sistemi ile işletmelerin nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretmeyi planladıklarını söyledi.

 

“Çözümlerin üretildiği bir merkez olacak”

ATSO’nun üyeleriyle bağını güçlendirmesi gerektiğini belirten Öz, aidat ödeyen her işletmenin bunun karşılığını somut hizmet ve projelerle alması gerektiğini vurguladı. Öz, Odanın yalnızca sorunların konuşulduğu değil, çözümlerin üretildiği bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

 

Eski Sanayi Sitesi’nde işletme sahipleriyle birebir görüşen, esnaf ve tüccarlarla yakından ilgilenen Hatice Öz, kendisine ve ekibine gösterilen ilgi ve destek için teşekkür etti. Güçlü bir ATSO hedefiyle yola çıktıklarını belirten Öz, Antalya iş dünyasının her kesimiyle buluşmaya devam edeceklerini kaydetti.

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