ATSO Başkan adayı Hatice Öz’den esnafa düşük komisyon sözü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimleri öncesinde projelerini açıklayan Başkan adayı Hatice Öz, esnafın uzun süredir şikayet ettiği sipariş platformlarındaki yüksek komisyonlara alternatif bir model hazırladıklarını duyurdu.

“Tecrübemizi ATSO üyelerimiz için kullanacağız sözünü veriyorum”

Öz, yeme-içme sektörüne yönelik hazırladıkları "Antalya Yemek" dijital sipariş uygulaması projesini anlatırken, bu alandaki işletmecilik tecrübesine dikkat çekti. Projenin masa başında hazırlanmış bir seçim vaadi olmadığını vurgulayan Öz, benzer dijital sistemleri kendi işletmelerinde hayata geçirdiğini belirterek, aynı modeli ATSO çatısı altında çok daha geniş ölçekte uygulayacaklarını söyledi. Öz, "Ben bu işi sadece teoride bilen biri değilim. Yıllardır işletmeciliğin içindeyim. Siparişin nasıl alındığını, mutfağın nasıl çalıştığını, paket servisin nasıl yönetildiğini, dijital sistemlerin işletmeye ne kazandırdığını ve en önemlisi işletmecinin nerede para kaybettiğini biliyorum. Kendi işletmelerimde bu dönüşümü yaptım. Nasıl yapılacağını biliyorum. Şimdi aynı tecrübeyi ATSO üyelerimiz için kullanacağız sözünü veriyorum" dedi.

Projeler üyelere anlatıldı

Projelerinin hepsinin üye odaklı olduğunu söyleyen Hatice Öz, "Üyemizin hem ticaretini geliştirmek hem de onları geleceğe hazırlamak için sahadan gelen geri dönüşlerle birlikte projelerimiz hazırladık. Yemek ve market sipariş sistemlerinin komisyon oranları esnafımıza ve işletmemize ağır bir yük haline geldi. Birçok işletmemiz bu oranlardan dolayı sipariş sistemlerini kapatmak zorunda kalıyor. Ya da para kazanamaz duruma geldi. Antalya’daki işletmelerimizin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabileceği, vatandaşların da tek bir uygulama üzerinden farklı işletmelerden yemek, market ve çeşitli ürünleri sipariş edebileceği bir platformu hayata geçireceğiz. Buradaki amacımız sadece bir sipariş uygulaması yapmak değil, yüksek komisyonların olmadığı, daha makul oranlarla esnafımızın bir yükünü hafifletmek ve Antalya’daki ticareti dijital ortama taşımak, işletmelerimize yeni bir satış kanalı açmak. Oluşan ekonomik değerin Antalya’da kalmasını sağlamak" dedi.

“Güçlü bir köprü kurulacak”

ATSO’nun iş dünyası ile karar vericiler arasında güçlü bir köprü olması gerektiğini kaydeden Öz, çiftçiden turizmciye, ihracatçıdan sanayiciye, KOBİ’den mali müşavire kadar sektörlerin sorunlarının sahada yaşandığını ifade etti. Seçim çalışmalarını klasik propaganda süreci olarak görmediklerini anlatan Öz, "Sıkmadığımız el, dinlemediğimiz üye kalmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Ziyaret ettiğimiz her işletme bize sadece sorun anlatmadı, çözümün reçetesini de sundu. Çözüm, bürokrasinin soğuk koridorlarında değil, sahadaki üyemizin tecrübesiyle harmanlanan vizyonda saklıdır" dedi.

“ATSO üyesi bugün hakkını alamıyor”

Aylardır sahada olduklarını vurgulayan Öz, turizmciden sanayiciye, ihracatçıdan küçük esnafa kadar farklı sektörlerin taleplerinin tek bir noktada birleştiğini söyledi. Turizmcinin 4-5 aya sıkışmış sezon yerine 12 aylık iş hacmi, sanayici ve KOBİ’lerin finansmana erişim ve nitelikli iş gücü, ihracatçının küresel pazarlara doğrudan ulaşım istediğini belirten Öz, şunları söyledi:

"Bugün Antalya’nın sanayisi de ticareti de turizmi de hak ettiği yerde değildir. Üyelerimiz yıllardır ATSO’ya düzenli olarak aidatlarını ödediler. Ancak karşılığında bürokratik bir evrak onayından, yılda bir kez gönderilen mesajlardan başka somut bir destek göremediler. Kısacası ATSO üyesi bugün hakkını alamıyor."

“Kazandıran bir yapıya kavuşturacağız”

Mevcut oda anlayışına yönelik eleştirilerini sürdüren Öz, ATSO’nun yapısının değişmesi gerektiğini belirterek, "ATSO artık sadece evrak onaylayan, aidat toplayan hantal bir yapı olamaz. Üyesine yol gösteren, dijital dönüşüme önderlik eden, ihracatta ön açan ve kent ekonomisinin önümüzdeki 10 yılını planlayan şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir akıl merkezi olmak zorundadır" diye konuştu.

Göreve gelmeleri halinde ilk 100 günde yeni yönetim modelini hayata geçireceklerini açıklayan Öz; yapay zekâ ve dijitalleşme, dış ticaret ve ihracat, sektörel istihdam ve eğitim ile finansmana erişim başlıklarında projeler hazırladıklarını söyledi. ATSO üyelerinin yapay zekâ uygulamalarından dijital pazarlamaya, e-ticaretten yeni dış pazarlara erişime kadar birçok alanda destekleneceğini belirten Öz, nitelikli iş gücü için eğitim ve sertifikasyon programları ile dijital istihdam ağlarının kurulacağını ifade ederek, "ATSO’yu üyeden alan değil, üyeye her alanda kazandıran bir yapıya kavuşturacağız" dedi.

12 ay turizm hedefi

Antalya turizminin 12 aya yayılması için yeni bir modele ihtiyaç olduğunu belirten Öz, kış aylarında doğrudan uçuşların sürdürülmesi, ileri yaş gruplarına yönelik uzun süreli yaşam ve sağlık turizmi, spor ve kongre organizasyonları ile gastronomi, arkeoloji ve kırsal turizmin geliştirilmesini önerdi. Öz, Antalya’yı mevsimlik destinasyon olmaktan çıkarıp "Akdeniz’in yıl boyu üreten, katma değeri yüksek lider turizm başkenti" yapmayı hedeflediklerini söyledi.

ATSO seçimlerinin oda yönetiminin geleceğini belirleyeceğini söyleyen Öz, "Önümüzdeki seçimler sadece bir koltuk değişimi seçimi değildir. Bu seçim, değişen dünyaya hazırlanan yeni nesil bir kurum olma seçimidir" dedi. Yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve yeni ticaret modellerine dikkat çeken Öz, "Değişime inananlar için yeniliğin öncüleri için Antalya’ya inananlar için Antalya’nın hakkı güçlü ATSO’dur" diye konuştu.