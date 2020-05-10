ATO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı online olarak yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yüksek İstişare Kurulu ikinci toplantısı Gürsel Baran başkanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle üyelerin evlerinden katıldığı ve video konferansla gerçekleştirilen toplantıda, korona virüsle mücadele sürecinin Ankara ve ülke ekonomisine etkileri ele alındı.

ATO Yüksek İstişare Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bir önceki Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ortaya konan görüş ve öneriler doğrultusunda Ankara’nın ekonomik ve sosyal gelişimi için çalışmalar yürüttüklerini ancak gündemlerinin tüm dünya ile birlikte pandemiye dönüştüğünü anlattı. Baran, korona virüsle mücadele sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok yiyecek içecek sektörü ile turizm, ulaşım, nakliye ve lojistiği içine alan hizmet sektörünün küçülme yaşadığını söyledi. Ankara’da 10 bin işletmenin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğunu bildiren Baran, aileleriyle birlikte yaklaşık 300 bin kişinin etkilendiğini ifade etti.

“ATO kaynaklarıyla nefes kredisi”

Uluslararası ticareti durma noktasına getiren pandemi nedeniyle Nisan ayı ihracatının yüzde 41 oranında gerilediğine dikkat çeken Baran, aynı ayda Ankara ihracatının Türkiye ortalamasının altında, yüzde 17 seviyesinde gerilediğini kaydetti. Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerinin bu süreci fazla zorlanmadan atlatabilmeleri için teyakkuz halinde çalıştıklarını anlatan Baran, “Bu süreçte Oda olarak bütün kaynaklarımızı aktararak KOBİ’lerimiz için nefes kredisini, TOBB öncülüğünde başlattık. Cirosu 3 milyon TL ve altında olan şahıs firmalarımız için de yaptığımız girişimler sonucu can suyu kredisinin devreye alınmasını sağladık” dedi.

Hükümetin sağladığı desteklerin sektörler için önemli olduğunun altını çizen Baran, salgının tüm sektörleri etkilediğini belirterek “Fabrikalar ve perakendeciler mücbir sebep içinde ancak toptancılar dışında. Mücbir sebep kapsamının genişletilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Yeni fırsatlar için adım atmalıyız”

Toplumsal refah için sağlık ve ekonominin birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğunu belirten Baran, “Kovid-19 salgını sonrası oluşacak normalleşme sürecini bugünden iyi analiz etmemiz ve dünyanın yeni sürecinde fırsatları yakalayacağımız adımları atmamız gerektiği kanaatindeyiz. Bu süreci şehrimizin de lehine olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Sıkıntılı dönemleri atlattıktan sonra Ankara’nın örneğin sağlık turizminde gelişeceğine dair inancımız daha da arttı. Türkiye’nin verdiği sınav inşallah bu alanda faydamıza olacaktır” dedi.

“Hükümetin cansiparane çalıştığına şahidim”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, ATO’nun doğru bir vizyonla hayata geçirdiği Yüksek İstişare Kurulu’nun bu süreçte ortak aklı ortaya koymak açısından önemli olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde iş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üstlendiklerini ve iş dünyasının taleplerini hükümete ilettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, bu taleplerin yüzde 95’inin hayata geçirildiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizin iş dünyamızın sorunlarını çözmek için cansiparane çalıştığına şahidim. Çözüm odaklı çalışıyorlar. Bakanlarımıza sorunu iletir iletmez gece gündüz demeden hemen ‘nasıl çözeriz’e odaklanıyorlar” diye konuştu.

“Nefes kredisine en büyük katkıyı ATO sağladı”

Hisarcıklıoğlu, TOBB öncülüğünde başlatılan nefes kredisine tüm oda ve borsalar arasında en büyük kaynağı Ankara Ticaret Odası’nın sağladığını, ancak kredi kullanma konusunda Ankara’dan başvuru sayısının İstanbul’un gerisinde olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, nefes kredisine Ankara’dan bin 138 işletmenin başvurduğunu ve 76 milyon TL kredi kullandığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Halk Bankası’nın başlattığı can suyu kredisi için de tüm Türkiye’de bulunan 530 bin şahıs şirketinin başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

“Filmi başa sarmayalım”

TBMM Eski Başkanı ve ATO Yüksek İstişare Kurulu Onur Üyesi Cemil Çiçek de konuşmasında, dayanışma ve işbirliğinin öneminden bahsetti. İş dünyasının normalleşmeye yönelik taleplerini hatırlatan Çiçek, “50 gündür çoğumuz evlerdeyiz. Herkesin sıkıntıları büyük ama bir yerde yanlış yaparsak filmi başa sarmamız gerekir, bu da daha büyük maliyetler ortaya çıkarır" dedi. Çiçek, bu süreçte tüm taleplerin bilimin ışığında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Sivil toplum hükümete yol gösterir”

YİK Üyesi, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı ve ATO Şeref Üyesi Ali Coşkun ise başarılı çalışmalarından dolayı ATO Yönetimi’ni tebrik etti. Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal hayattaki öneminden bahseden Coşkun, pandemi sürecinde TOBB ve odaların çalışmalarını takip ettiğini söyledi. Coşkun, TOBB ve odaların aralarında yer aldığı sivil toplum kuruluşlarının sahada yaşananları doğrudan bilen kesimler olarak sorunların çözümünde hükümete yol göstermesi gerektiğini de ifade etti.

Toplantıda, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri pandemi sürecinde yaşanan sektörel sorunlara dikkat çekerek çözüme ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki toplantıda TBMM Eski Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu Onur Üyesi Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı, ATO Şeref Üyesi, TOBB Eski Başkanı Ali Coşkun, TÜMSİAD Ankara Şube Başkanı Abbas Demirbaş, ATO Meclis Üyesi, ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, ATO Meclis Üyesi Ali Gökşin, SAYOKAN Dünya Federasyonu Başkanı A. Yaşar Tanrıverdi, ASİAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, ATO Meclis Üyesi Emin Ayar, ATO Komite Başkanı Ercan Yılmaz, DEİK Endonezya iş Konseyi Başkanı, MÜSİAD Ankara Şube Eski Başkanı İlhan Erdal, ATO Meclis Üyesi Mehmet Akbacakoğlu, ATO Meclis Üyesi Metin Tunçtürk, ATO Meclis Eski Üyesi Nizamettin Uğurlu, ATO Meclis Eski Başkanı, ATO Şeref Üyesi Nuri Gürgür, ATO Meclis Üyesi Sadık Ekinci, ATO Komite Başkan Yardımcısı Sertaç Köleli, Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Servet Keskin, ATO Yönetim Kurulu Eski Başkanı, ATO Şeref Üyesi Sinan Aygün, ATO Meclis Üyesi Yaşar Erdem, ATO Komite Üyesi Yunus Altun yer aldı.

Toplantıya konuk olarak da ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcıları Alaattin Doğan ve Vecdet Fehmi Şendil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali Yıldız, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci katıldı.