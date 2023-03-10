ATO deprem bölgesi için “ay yıldız” altında dayanışma için buluşturdu

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun 100’üncü yılında deprem felaketinin yıkıma uğrattığı bölgeye 100+ kalıcı konut kazandırmak amacıyla başlattığı ve adını Türk Bayrağı’nın ay-yıldızından alan “Ayın Yıldızıyım Ya Sen” temalı bağış çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. ATO üyelerinin çağrıya yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Baran, “Ahilik geleneğinin devamı, ticaretin asırlık çınarı Odamız, ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeşliğimiz ve birliğimizi sonsuza kadar sürdürmek hedefiyle Ayın Yıldızıyım Ya Sen temalı bağış çağrısına katkı sağlayan üyeleriyle Başkentimizde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en anlamlı örneklerinden birini sergiliyor. Başkentimizin dayanışmasıyla depremde yıkıma uğrayan 11 ilimizin kısa sürede daha da güçlenerek ayağa kalkmasına katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.



Depremin yıkıma yol açtığı 11 ilin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu, 20 milyar doları bulan ihracatıyla da ekonomiye katkı sağladığını ifade eden Baran, “Önceliğimiz, depremin yıkıma uğrattığı illerin sosyal ve ekonomik açıdan yeniden toparlanmasına ve istihdamın korunmasına katkı sağlamak. Bu açıdan kalıcı konutların inşası önemli. Deprem felaketinden etkilenen 11 ilimiz ile Başkentimiz arasında destekler sayesinde kurulacak gönül köprüsü, bölgenin kısa sürede daha da güçlenerek ayağa kalkmasına vesile olacaktır. Acımızı unutmadan, umudumuzu kaybetmeden yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.