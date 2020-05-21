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Ekonomi

ATO Başkanı Baran: "Faizde indirime devam kararı piyasalara aşı olmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:19:34 -
ATO Başkanı Baran: "Faizde indirime devam kararı piyasalara aşı olmuştur"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) geçen yıl başlattığı faiz indirimlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Hükümetimizin üretim seferberliğini başlattığı bu dönemde, faizde indirime devam kararı piyasalar için aşı olmuştur." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK), politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yılın temmuz ayında başlayan faiz indiriminin piyasalara likidite sağlamak açısından önemine dikkati çeken Baran, salgın döneminde üretim ve ticaretin kesintisiz devam etmesinin ülke ekonomisi açısından oluşacak yeni dünya düzeninde fark yaratacağını kaydetti.

Baran, hükümetin salgın sürecinde tüccarın, esnafın ve sanayicinin likidite ihtiyacını karşılamak için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"TCMB PPK'nin faiz indirimlerine kararlılıkla devam etmesi yeni normalleşme sürecinde istikametini dünya ligine çevirmiş ülkemizi yatırım, üretim, ticaret yapanın adresi haline getirecek. Ekonominin kademeli şekilde normalleşmesiyle bir yandan arz diğer yandan talep güçlenecek. Hükümetimizin üretim seferberliğini başlattığı bu dönemde, faizde indirime devam kararı piyasalar için aşı olmuştur.”




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