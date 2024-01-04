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Sosyal Medya ATM'yi böyle dolandırdılar
Sosyal Medya

ATM'yi böyle dolandırdılar

Yeniakit Publisher
2024-01-04 09:18:00 -

Esenyurt’ta bir bankanın ATM’sinden para çeken vatandaşlar, paranın bir tarafının sahte diğer tarafının gerçek olduğunu görünce şoke oldu.

Esenyurt'ta bir bankanın ATM'sinden para çeken vatandaşlar, aldıkları parada bir tarafının sahte, diğer tarafının gerçek olduğunu fark ederek şaşkına döndüler. ATM'nin verdiği yarı sahte parayı fark eden vatandaşlar sahte parayı almamak için ATM'ye geri yatırmayı denediler. ATM'nin kabul ettiğini fark edince ise vatandaşlar o anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Vatandaşlar bu gibi dolandırıcılıklara karşı diğer vatandaşları uyararak, 'ATM'den çektiğiniz paraları kontrol edin' dedi. İzleyenleri şoke eden yeni nesil dolandırıcılık böyle gözler önüne serildi.

 

Sosyal medyada kullanıcılar şaşırdıklarını ifade ederken, bir kullanıcı ise, 'Sahte paranın maliyeti 100 lira olmuş' diyerek yorumda bulundu. Yorumu gören başka sosyal medya kullanıcıları ise, yapılan dolandırıcılığın mantıksız olduğunu diğer yarsının kullanılamayacağını ifade etti. Görüntüler altında bu sefer kullanıcılar, mantıksızlık tartışmasına girdi.

Dolandırıcılık anları ise sosyal medyada gündem oldu.

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