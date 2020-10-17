Atlı polisler, Atatürk Arboretumu'nda denetim yaptı
İSTANBUL (AA) - Atlı polis ekipleri, Atatürk Arboretumu'nda güvenliğin sağlanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Atatürk Arboretumu'nda devriye görevi gerçekleştirdi.
Polisler, arboretumda gezen vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymalarını istedi ve zaman zaman maske takmayan ziyaretçileri uyardı.
''Aybar'' ve ''Ödül'' isimli atlarla devriye görevi yapan polislerin denetimi gün boyunca sürecek.