Atlı Dayanıklılık Yarışmaları Kayseri'de düzenlendi
ANKARA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kayseri'de düzenlenen Atlı Dayanıklılık Yarışmaları sona erdi.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi iş birliği ile Akçakaya Model Uçak Pisti’nde gerçekleştirilen yarışmalara çeşitli illerden 26 sporcu katıldı.
AD Geliştirme 40 kilometre kategorisinde Ümit Tekcan "Tokyo" isimli atıyla, AD 1* 70 km kategorisinde Erkan Demir "Draguna" isimli atıyla, AD 2* 90 kilometre kategorisinde ise Ömer Faruk Pehlivan "Dehaağa" isimli atıyla birincilik elde etti.
Derece elde eden sporculara kupa ve madalyalarını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yarışma teknik delegesi Hüsamettin Aydın ve protokol üyeleri takdim etti.