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Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu mücadelesi başladı

- Ankara'daki organizasyonun ilk gününü Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü ve Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü galibiyetle kapattı

22 Şubat 2019 Cuma 17:09
Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu mücadelesi başladı


ANKARA (AA) - Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, Ankara'da başladı.

Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'ndaki organizasyonun ilk gününde 2 müsabaka yapıldı.

Günün ilk maçında Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 30,5-19 mağlup etti.

İkinci karşılaşmada ise Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 16,5-10,5 yendi.

Organizasyonda yarın Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü-Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü-Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü müsabakaları yapılacak.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:09
  1. 2018 yılı atlı cirit C grubu müsabakaları
  2. 75. Yıl Hipodromu
  3. atlı cirit
  4. Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü
  5. Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü

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