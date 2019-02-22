Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu mücadelesi başladı - Ankara'daki organizasyonun ilk gününü Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü ve Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü galibiyetle kapattı



ANKARA (AA) - Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, Ankara'da başladı. Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'ndaki organizasyonun ilk gününde 2 müsabaka yapıldı. Günün ilk maçında Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 30,5-19 mağlup etti. İkinci karşılaşmada ise Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 16,5-10,5 yendi. Organizasyonda yarın Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü-Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü-Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü müsabakaları yapılacak.



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