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Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası

- Milli sporcu Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte gümüş madalyanın sahibi oldu

14 Temmuz 2019 Pazar 17:26
Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası


ANKARA (AA) - İsveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gavle kentindeki organizasyonda milli sporcu Salih Korkmaz 20 kilometre yürüyüşte 1.21.32'lik derecesiyle ikinci oldu. Salih bu derecesiyle aynı zamanda kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Salih gümüş madalya alırken Rus atlet Vasiliy Mizinov 1.21.29'luk derecesiyle altın madalya kazandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:26
  1. 20 kilometre yürüyüş
  2. Atletizm
  3. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
  4. Türkiye Atletizm Federasyonu

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