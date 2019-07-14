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Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası

- Milli sporcu Ayşe Tekdal, 20 kilometre yürüyüşte altın madalyanın sahibi oldu

14 Temmuz 2019 Pazar 15:30
Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası


ANKARA (AA) - İsveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ayşe Tekdal, 20 kilometre yürüyüşte altın madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gavle kentindeki organizasyonda milli sporcu Ayşe Tekdal 20 kilometre yürüyüşte 1.34.47'lik derecesiyle birinci oldu.

Ayşe Tekdal, böylece Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:30
  1. 20 kilometre yürüyüş
  2. Atletizm
  3. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
  4. Ayşe Tekdal

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