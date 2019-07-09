Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası - İsveç'in Gawle kentinde 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'yi 50 atlet temsil edecek



ANKARA (AA) - Atletizmde Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası İsveç'te yapılacak. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gavle kentinde 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den 50 atlet yarışacak. Ay-yıldızlı ekibin 30 branşta madalya arayacağı müsabakalarda 49 ülkeden 1100'ün üzerinde sporcu mücadele edecek. Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek atletler ve branşları şöyle: Erkekler:

100 metre: Kayhan Özer 200 metre: Ekrem Ayhan 400 metre: Ekrem Ayhan, Akın Özyürek 1500 metre: Abdurrahman Gediklioğlu

10 bin metre: Sezgin Ataç 3 bin metre engelli: Muhammet Çelebi, Oğuzhan Ülger, Yunus Emre Akkuş 110 metre engelli: Harun Akın, Furkan Aktaş, Mikdat Sevler 400 metre engelli: Sinan Ören Yüksek atlama: Alperen Acet, Metin Doğu, Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: İlkay Aydemir, Ersu Şaşma

Uzun atlama: Emre Dalkıran, Yiğit Yeşilçiçek

Üç adım atlama: Necati Er, Mert Çiçek

Disk atma: Berke İnaloğlu

Çekiç atma: Hakan Mert Sözüdiri

Cirit: Ümmet Değermenci, Emin Öncel, Toygar İsmet Pekbak

20 kilometre yürüyüş: Abdülselam İmuk, Salih Korkmaz

4x100 metre: Ekrem Ayhan, Cafer Güneş, Kayhan Özer, Akın Özyürek, Mustafa Onur Sadıkoğlu, Furkan Yıldırım

4x400 metre: Ekrem Ayhan, Bayraktar Berkay Çalık, Mahsum Korkmaz, Sinan Ören, Akın Özyürek, Okan Yılmaz



Kadınlar: 800 metre: Damla Çelik, Rahime Tekin 1500 metre: Damla Çelik, Burcu Subatan

5 bin metre: Yayla Kılıç 10 bin metre: Yayla Kılıç, Nuran Satılmış

3 bin metre engelli: Sümeyye Erol, Semra Karaslan, Gülnaz Uskun

Yüksek atlama: Merve Menekşe, Buse Savaşkan

Uzun atlama: Tuğba Danışmaz

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

Gülle atma: Aysel Yılmaz, Sinem Yıldırım

Çekiç atma: Deniz Yaylacı

Cirit atma: Eda Tuğsuz

20 kilometre yürüyüş: Ayşe Tekdal

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