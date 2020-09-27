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Spor Atletico Madrid ve Luis Suarez'den La Liga'ya muhteşem başlangıç
Spor

Atletico Madrid ve Luis Suarez'den La Liga'ya muhteşem başlangıç

Sahasında Granada'yı 6-1 yenen Atletico Madrid'in yeni transferi Suarez, 70. dakikada oyuna girip 2 gol atarken, 1 golün de pasını verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 20:13:37 -
Atletico Madrid ve Luis Suarez'den La Liga'ya muhteşem başlangıç

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Atletico Madrid, sahasında Granada'yı 6-1 yendi.

Ağustos ayında Lizbon'da yapılan Şampiyonlar Ligi 8'li finaline katılması nedeniyle La Liga'da yeni sezondaki iki maçı ertelenen Atletico Madrid, ilk karşılaşmasına 3. haftada çıktı.

Haftaya lider giren Granada'yı konuk eden Atletico Madrid, ilk yarıyı 9. dakikada Diego Costa'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının hemen başında Angel Correa ile skoru 2-0'a taşıyan Atletico, 65. dakikada Joao Felix, 71. dakikada Marcos Llorente, 85 ve 90+3. dakikalarda ise Luis Suarez'in golleriyle müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

Granada'nın tek golü 87. dakikada Jorge Molina'dan geldi.


- Luis Suarez iyi başladı


Atletico Madrid'in iki gün önce Barcelona'dan transfer ettiği 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Luis Suarez, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta göz doldurdu.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Diego Costa'nın yerine oyuna giren Suarez, 72. dakikada Llorente'nin attığı golün pasını verip, rakip ağları da iki kez havalandırdı.

Suarez, karşılaşmanın ardından İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "İlk maça böyle başlamaktan ve alınan 3 puandan çok memnunum. Bir futbolcu ilk maçında takıma gollerle yardım edebiliyorsa, bu her zaman bir mutluluktur. Ancak sezon daha çok uzun." ifadelerini kullandı.

"Değişim ve bunu kabul etmek önemli." diyen Uruguaylı futbolcu, "Benim mükemmel şekilde karşılayan bir kulübe geldim. Harika bir ortam var ve bu sahaya da yansıyor." şeklinde konuştu.


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