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Spor Atletico Madrid, Moskova'da kayıp!
Spor

Atletico Madrid, Moskova'da kayıp!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:28:00 -
Atletico Madrid, Moskova'da kayıp!

Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanyol ekibi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Rusya'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İspanyol ekibi Atletico Madrid'in golünü 18. dakikada Jose Gimenez'den geldi. Ev sahibi Lokomotiv Moskova'nın golü 25. dakikada (penaltıdan) Anton Miranchuk'tan geldi.

VAR'dan gelen uyarısı sonrası pozisyonu izleyen ve penaltı kararı veren Fransız hakem Benoit Bastien, Luis Suarez'i affetmedi. Uruguaylı, hakemle birlikte kenara giderek hem pozisyonu izlemeye çalıştı, hem de itiraz etti. Suarez, bu hareketinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Bu beraberliği ardından Lokomotiv Moskova 2 , Atletico Madrid 4 puana ulaştı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 25 Kasım tarihinde Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova'yı İspanya'da ağırlayacak.

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