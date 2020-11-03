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Spor Atletico Madrid, Kondogbia'yı transfer etti
Spor

Atletico Madrid, Kondogbia'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:35:10 -
Atletico Madrid, Kondogbia'yı transfer etti

MADRİD (AA) - İspanya'nın Atletico Madrid takımı, Valencia'da forma giyen Geoffrey Kondogbia'yı transfer etti.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kondogbia ile 2020-2021 sezonu dahil 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İspanyol basınında, Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olan ve aynı zamanda Fransa vatandaşlığı da bulunan Kondogbia'nın transfer için Atletico Madrid'in Valencia'ya yaklaşık 15 milyon avro ödeyeceği iddia edildi.

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