Atletico Madrid, Celta Vigo engelini geçti
Atletico Madrid, İspanya LaLiga'nın 35. haftasında sahasında Celta Vigo'yu 1-0'lık skorla yendi.
İspanya La Liga'nın 35. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.
Metropolitano Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 84. dakikada Rodrigo de Paul kaydetti.
Celta Vigo forması giyen Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusu Jailson Marques, mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Son 3 maçını kazanan Atletico Madrid, puanını 70'e yükseltti ve 3 maç kala 5. sıradaki Athletic Bilbao ile puan farkını 8'e çıkararak Şampiyonlar Ligi yolunda avantaj yakaladı.
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Son 5 maçta 3. kez mağlup olan Celta Vigo, 34 puanda kaldı ve küme düşme hattından uzaklaşamadı.
Atletico Madrid, gelecek hafta Getafe'ye konuk olacak. Celta Vigo ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.