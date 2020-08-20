Atlantik Okyanusu'nda 21 milyon ton ağırlığında plastik tespit edildi

Birleşik Krallık Ulusal Oşinografi Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu Atlantik Okyanusu'nda 21 milyon ton ağırlığında küçük plastik parçacıkları bulduklarını açıkladı.

Çalışma kapsamında, okyanusun 200 metre üstündeki katmanlar incelendi. Araştırmayı yürüten Ulusal Oşinografi Merkezi'nden Dr. Katsia Pabortsava, okyanusun yüzde 5'inde bulunan küçük plastik parçacıkların kütlesini ölçtüklerini ve böylece tamamında bulunan plastik yükü tahmin ettiklerini söyledi.

Pabortsava, "Daha önce, okyanusta bulduğumuz plastik miktarı ile koyduğumuzu düşündüğümüz miktarı dengeleyemiyorduk. Çünkü en küçük parçacıkları ölçmüyorduk." dedi.

Ayrıca yaptıkları keşif gezilerinde deniz suyunun metreküpü başına 7.000'e kadar parçacık tespit ettiklerini dile getiren Pabortsava, bu çalışmanın, söz konusu plastiklerin neden olabileceği ekolojik ve çevresel zararı ölçmeye yönelik gelecekteki çalışmalara yardımcı olabileceğini belirtti.

"Plastik yükü tahmin ettiğimizden daha çok"

Konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan Manchester Üniversitesi'nden plastik kirliliği uzmanı Jamie Woodward, bulguların okyanuslardaki mikroplastik yükün tahmin edilenden daha yüksek olduğuna işaret ettiğini belirtti. Woodward, yaptığı açıklamada, "Çalışmanın coğrafi ölçeği etkileyici. Araştırmacılar girdileri 65 yıldan fazla tahmin ediyor. Bu önemli. Çünkü mikro plastikler on yıllardır okyanuslara akıyor. Okyanusların her derinliklerinde uzun süredir bulundukları için, bu kirlenmenin okyanusun tüm bölgelerindeki ekolojik etkilerini şimdi anlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"En yaygın plastik çöp maskeler oldu"

İngiltere Cumbria merkezli Morecambe Bay isimli bir yardım kuruluşunun yetkililerinden Susannah Bleakley ise bulunan en yaygın plastik çöpün, koronavirüs salgınına karşı kullanılan maskeler olduğunu söyledi. Bleakley, "Artık plastik poşetlere göre daha fazla tek kullanımlık maske buluyoruz. Gerçekten istediğimiz şey, insanların tek kullanımlık plastik kullanımlarını olabildiğince azaltabilecekleri ve insanların bunları dikkatli bir şekilde imha edip edemeyecekleri." şeklinde konuştu.

Çalışma sonuçları, dünyaca ünlü Nature Communications dergisinde yayınlandı.