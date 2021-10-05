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Dünya Atina'da büyük şok! "Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor"
Dünya

Atina'da büyük şok! "Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor"

Yunanistan'da bir kişi, başkent Atina'daki Parlamento binası önüne, üstünde Yunanca "Evimi Türk’ler tutuyor. Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor" yazılı aracını bıraktı. Daha sonra aracını patlatarak havaya uçuracağını söyleyen 58 yaşındaki Yunan, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 11:09:00 -
Atina'da büyük şok! "Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor"

"Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet ile Atina’da Parlamento binası önüne gelen bir Yunan, Yunanistan güvenlik güçlerini alarma geçti.

"Havaya uçuracağım"

Dün, başkent Atina’daki Parlamento binası önünde yer alan Meçhul Asker Anıtı'nın hemen yanına gelen şahıs, LPG’li kamyonetini havaya uçuracağı tehdidinde bulundu.

Psikolojik sorunları var

Polislerin müdahalesiyle gözaltına alınan şahısın 58 yaşında psikolojik sorunları bulunan bir çiftçi olduğunu söyledi.

Parlamento önüne bıraktığı araç ise ülkede gündem oldu. Kamyonetin üstündeki Yunanca yazılarda “Evimi Türk’ler tutuyor. Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor. Kanıtları da burada” ifadesi yer alıyor.

Patlayıcı bulunmadı

Yapılan incelemelerde araçta patlayıcı madde bulunmadı. Kalamata kentinde yaşadığı tespit edilen çiftçinin aracında bir adet havalı tabanca bulundu.

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Yorumlar

tasmasini tutan EMPERYALIST ABD VE AB ye lafi yok, onlarin yonetmesi ortadosks inanci ve onursuzlugunun normal geregi tabii!!!!

.......
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Putsavar

NE YUNANİSTANI DÜNYAYI REİS YÖNETİYOR DÜNYAYII.AMA BİZİM KOKUŞMUŞ MAHAHELLELİ İSTEMEZUKÇUU CEHALLLLLL CAAAAAAHHHAAAAAPELİLERRR ANLAMAZ.PASO ALKOL KOKAİN ŞARAPTAN BEYİN SULANMIŞ DABİİİİİİ.
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