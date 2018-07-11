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Atina yönetiminden akıl almaz talep!

Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunan yargısının darbeci askerlere yönelik verdiği skandal kararlara rağmen Türkiye'de tutuklu olan iki Yunan askerinin Başbakan Çipras'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede gündeme getirileceğini söyledi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:39
Atina yönetiminden akıl almaz talep!

Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos “Çipras için en öncelik konu, 4 aydır Türkiye’de yasa dışı şekilde cezaevinde tutulan Yunan askerleridir” dedi.

GARİP AÇIKLAMA

Canakopulos, geçen 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriye eri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askeri konusu ile 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ’cü asker konusu arasında herhangi bir bağlantı kurulamayacağını belirtti.

Sözcü, darbeci 8 asker için “İltica talebinde bulundular. Bağımsız iltica komisyonları da kararlarını açıkladılar. Burada, herhangi bir insan hakkı ihlali sözkonusu değil. Türkiye’nin uluslararası kursa, insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelere saygı gösterip 2 Yunan askeri konusuna bir son vermesi gerekir” diye konuştu.

Canakopulos, Çipras’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde hakkında şunları da söyledi: “Çipras, Türkiye’nin Ege’deki ihlallerini de gündeme getirecek. Gerginligin azalması amacıyla icin girişimler üstlenilmesini isteyecek. Ayrıca mülteci konusu da var”.

Hürriyet

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:39
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