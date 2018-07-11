Atina yönetiminden akıl almaz talep!

Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos “Çipras için en öncelik konu, 4 aydır Türkiye’de yasa dışı şekilde cezaevinde tutulan Yunan askerleridir” dedi.

GARİP AÇIKLAMA

Canakopulos, geçen 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriye eri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askeri konusu ile 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ’cü asker konusu arasında herhangi bir bağlantı kurulamayacağını belirtti.

Sözcü, darbeci 8 asker için “İltica talebinde bulundular. Bağımsız iltica komisyonları da kararlarını açıkladılar. Burada, herhangi bir insan hakkı ihlali sözkonusu değil. Türkiye’nin uluslararası kursa, insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelere saygı gösterip 2 Yunan askeri konusuna bir son vermesi gerekir” diye konuştu.

Canakopulos, Çipras’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde hakkında şunları da söyledi: “Çipras, Türkiye’nin Ege’deki ihlallerini de gündeme getirecek. Gerginligin azalması amacıyla icin girişimler üstlenilmesini isteyecek. Ayrıca mülteci konusu da var”.

Hürriyet