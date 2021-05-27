Atın ne kadar oldu 27 Mayıs | Çeyrek altın gram altın tam altın ne kadar güncel
Gram altın ne kadar oldu? Altın almak isteyen ya da altın yatırımı yapanlar yeni günle birlikte 'Altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, altın ne kadar? Gram altın ne kadar 27 Mayıs
Son bir yıldır altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altının güncel fiyatı ise sık sık araştırılıyor. Peki, bugün altın ne kadar? Çeyrek altın alış satış fiyatı güncel
Atın ne kadar oldu 27 Mayıs | Çeyrek altın gram altın tam altın ne kadar güncel
Alış Satış
Gram altın 515,65 515,72
Çeyrek altın 829,00 849,00
Yarım altın 1.648,00 1.697,00
Cumhuriyet 3.297,00 3.382,00