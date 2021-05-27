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Ekonomi Atın ne kadar oldu 27 Mayıs | Çeyrek altın gram altın tam altın ne kadar güncel
Ekonomi

Atın ne kadar oldu 27 Mayıs | Çeyrek altın gram altın tam altın ne kadar güncel

Gram altın ne kadar oldu? Altın almak isteyen ya da altın yatırımı yapanlar yeni günle birlikte 'Altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, altın ne kadar? Gram altın ne kadar 27 Mayıs

Yeniakit Publisher
2021-05-27 09:50:00 -
Atın ne kadar oldu 27 Mayıs | Çeyrek altın gram altın tam altın ne kadar güncel

Son bir yıldır altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altının güncel fiyatı ise sık sık araştırılıyor. Peki, bugün altın ne kadar? Çeyrek altın alış satış fiyatı güncel

Atın ne kadar oldu 27 Mayıs | Çeyrek altın gram altın tam altın ne kadar güncel

                               Alış                         Satış

Gram altın           515,65                   515,72

Çeyrek altın        829,00                  849,00

Yarım altın          1.648,00              1.697,00

Cumhuriyet        3.297,00               3.382,00

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