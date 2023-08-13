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Sosyal Medya Atın bu ahlaksızı içeri! Böyle şarkıcı olmaz olsun
Sosyal Medya

Atın bu ahlaksızı içeri! Böyle şarkıcı olmaz olsun

Yeniakit Publisher
2023-08-13 09:16:00 -

Kokuşmuş şarkıcı mahallesinde bir rezillik daha ortaya çıktı. Çıktığı sahnede ahlaksızlığa özendiren sözleri ile tepki çeken sözde şarkıcı bozuntusu mide bulandırdı.

Kokuşmuş, yozlaşmış ve solak kesimin ilgiyle takip ettiği magazin dünyasında rezillikler bitmiyor. Şarkıcı adı altında çıktığı sahnede ahlaksızca hareketler ve söylemlerde bulunan genç kız tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde sahnedeki kızın iç çamaşırı dahi görünerek söylediği şarkının sözleri mide bulandırdı. Sözlerinde elinde mikrofon ile “üstümdekileri çıkarmadan f**k me hemen şu an, senden çocuk istiyorum” ifadelerini kullandı. Şarkının sonunda ise “g.tüm açılmış” diyerek ahlaktan yoksun izleyenlerin de kahkaha atması ülkenin nerelere gittiğini gösterdi.

Video sosyal medyada hızla yayılarak tepkilerin odağı haline geldi.

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