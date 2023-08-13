Atın bu ahlaksızı içeri! Böyle şarkıcı olmaz olsun

Kokuşmuş, yozlaşmış ve solak kesimin ilgiyle takip ettiği magazin dünyasında rezillikler bitmiyor. Şarkıcı adı altında çıktığı sahnede ahlaksızca hareketler ve söylemlerde bulunan genç kız tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde sahnedeki kızın iç çamaşırı dahi görünerek söylediği şarkının sözleri mide bulandırdı. Sözlerinde elinde mikrofon ile “üstümdekileri çıkarmadan f**k me hemen şu an, senden çocuk istiyorum” ifadelerini kullandı. Şarkının sonunda ise “g.tüm açılmış” diyerek ahlaktan yoksun izleyenlerin de kahkaha atması ülkenin nerelere gittiğini gösterdi.

Video sosyal medyada hızla yayılarak tepkilerin odağı haline geldi.

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