Atilla Taş'tan küstah "Tarkan" provokasyonu

Bir yandan AK Parti düşmanlığı yapıp diğer yandan CHP'ye yaranarak paraları cebe indiren Tarkan, "Geçcek" isimli yeni bir şarkı yayınladı.

Muhalefete seçim öncesi şarkı yaparak gaz vermeye çalışan Tarkan şarkısında "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini devirmek için her türlü kirli yola başvuran muhalefetin sazanları ise şarkıya adeta balıklama atladı. Bu sazanlardan biri de sanatçı olduğunu iddia ederek ortalıkta gezinen Atilla Taş oldu.

Soytarılık peşinde koşan ve mizah yaptığını sanan Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kaçak Saray'ın önüne gidip son ses Tarkan 'Geççek' çalma fikri çık aklımdan" ifadelerini kullandı.

Provokasyon peşinde koşan Atilla Taş'a sosyal medyadan da çok sayıda tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları: