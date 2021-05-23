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Gündem Atilla Peker gözaltına mı alındı? Atilla Peker yakalandı mı?
Gündem

Atilla Peker gözaltına mı alındı? Atilla Peker yakalandı mı?

Son dakika haberine göre, orgazine suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atila Peker gözaltına alındığı örenildi. Atilla Peker, nerede gözaltına alındı? İşte Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker son dakika haberleri. Atilla Peker kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 17:02:00 - 2021-05-23 17:03:14
Atilla Peker gözaltına mı alındı? Atilla Peker yakalandı mı?

Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, Fethiye ilçesindeki villada gözaltına alındı. Kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem gerçekleştirilen ve örgüt liderinin kardeşi olan Atilla Peker’in Muğla’nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan adli arama izni talep edildi. Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker’in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Atilla Peker kimdir? Atilla Peker kaç yaşında? Atilla Peker ne iş yapıyor?
Atilla Peker kimdir? Atilla Peker kaç yaşında? Atilla Peker ne iş yapıyor?

Biyografi

Atilla Peker kimdir? Atilla Peker kaç yaşında? Atilla Peker ne iş yapıyor?

 

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