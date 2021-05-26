Atilla Benli: Sigorta sektörünün büyümesi için çalışıyoruz

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, “Sigorta Haftası’nı 10. kez kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de sigorta sektörünün büyümesi ve hem ülke ekonomisi hem de sigortalılar lehine gelişmesi için çalışıyoruz. Sigorta bilincini ve farkındalığını bulunduğu noktadan yukarılara taşımak asli görevimiz” ifadelerini kullandı.

10. kez düzenleniyor

Birlik, sektörün önemli buluşmalarından olan “Sigorta Haftası”nı 10. kez düzenliyor. 31 Mayıs-4 Haziran haftası boyunca birbirinden önemli konularda “Sigorta Buluşmaları” adıyla yapılacak paneller, uzaktan erişimli olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik çerçevesinde, sigorta sektörünün ekonomiye katkısı, Kovid-19 sürecinde ortaya konulan performans, gelecek trendleri, sağlık, trafik, alacak sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gibi birçok önemli alandaki yenilikler, uzmanlar tarafından ele alınacak. Sigortanın, güven ve gelecek anlamına geldiğini bildiren Benli, geleceğin teminat altına alınmasının ancak sigorta ile mümkün olacağının altını çizdi. TSB Başkanı Atilla Benli, Sigorta Haftası’nın sektör için olduğu kadar mevcut ve potansiyel sigortalılar için de önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Sigorta Haftası’nı 10. kez kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de sigorta sektörünün büyümesi ve hem ülke ekonomisi hem de sigortalılar lehine gelişmesi için çalışıyoruz. Sigorta bilincini ve farkındalığını bulunduğu noktadan yukarılara taşımak asli görevimiz. Bu doğrultuda, sayısı 65’i bulan üye kuruluşlarımızla beraber hareket ediyor, kurumların ve bireylerin sosyal ve ekonomik hayatlarında sürdürülebilirliği sağlayacak yenilikçi sigorta yaklaşımlarının yaygınlaştırılması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Tüm kuruluşlara teşekkür

Bu noktada başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) olmak üzere Türkiye’de sigortacılığı iyileştirmek için çaba gösteren kurum ve kuruluşlara da Sigorta Haftası’nın verimli şekilde gerçekleştirilmesi yönünde verdikleri destek için şimdiden teşekkür ediyorum.”

Etkinlik çevrim içi gerçekleşecek

Sigorta Haftası’nın ilk günü olan 31 Mayıs’taki açılış panelinde, gazeteci Hakan Çelik’in moderatörlüğünde bir araya gelecek TSB Başkanı Atilla Benli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, 2021’de sigortanın Türkiye ekonomisine katkısını, sektörden beklentileri ve sigortanın sunabileceği fırsatları ele alacak. 2 ve 4 Haziran tarihlerinde de konusunda uzman konukların katılımıyla devam edecek panellerde, sigortacılığı ilgilendiren hemen her konuya değinilecek. Sigorta Haftası programı ve paneller, özel hazırlanan https://sigortahaftasi.com/ sitesinden takip edilebilecek.