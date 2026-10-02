Atık yönetimindeki eksiklikler Yunanistan ve GKRY’yi AB mahkemesine taşıdı

Avrupa Birliği’nde atıkların depolanması ve yönetimine ilişkin kurallar nedeniyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hakkında başlatılan süreç yargıya taşındı. AB Komisyonu, iki tarafta da atık işleme kapasitesinin yetersiz kaldığını ve yetkililerin eksiklikleri gidermek için attığı adımların yeterli olmadığını bildirdi.

YUNANİSTAN’DA 66 DEPODA UYGUNSUZLUK

Komisyonun açıklamasında, Yunanistan’daki 81 atık deposundan 66’sının AB düzenlemelerine uygun olmadığı belirtildi. GKRY’de ise üretilen atıkların yüzde 21’inin gerekli ön işlem uygulanmadan depolama sahalarına gönderildiği kaydedildi.

Her iki taraftaki atık işleme tesislerinin kapasitesinin de kentsel atıkların işlenmesi için yetersiz olduğu vurgulandı.

2021’DE BAŞLAYAN SÜREÇ MAHKEMEYE TAŞINDI

Atık depolama sahalarındaki eksiklikler ve gerekli yönetim tesislerinin oluşturulmaması nedeniyle Yunanistan ve GKRY’ye 2021’de resmi yazı gönderildi. Komisyon, Aralık 2024’te de gerekçeli görüşünü ileterek sorunların giderilmesini istedi.

Komisyon, eksikliklere yönelik çabaların yetersiz kalması üzerine iki tarafı AB Adalet Divanına sevk ettiğini açıkladı.