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Sağlık 'Atık yağları çöpe atmayın' dedi! Üretime başladı
Sağlık

'Atık yağları çöpe atmayın' dedi! Üretime başladı

Kimyager Betül Erkuş, ev tipi atık yağlardan sabun üretmeyi hedefliyor. Erkuş'un amacının ise deterjan kullanımının azaltılması olduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 17:03:00 -
'Atık yağları çöpe atmayın' dedi! Üretime başladı

Edirne'de, kimyager Betül Erkuş tarafından hayata geçirilecek projeyle, ev tipi atık yağların Arap sabununa dönüştürmesiyle deterjan kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Trakya Üniversitesi Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir firmada AR-GE çalışmaları yürüten kimyager Betül Erkuş, atık yağların çevreye verdiği zararı anlatmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlatmaya karar verdi.

Ev tipi atık yağlardan Arap sabunu elde edilmesini amaçlayan projede, atık yağ getirenlere, üretilen sabundan verilmesi planlanıyor. Deneme üretimine başlanan proje, kısa sürede hayata geçirilecek.

Erkuş, dönüştürülmeyen atık yağların toprağa ve suya ciddi zarar verdiğini söyledi.

Yağların çeşitli dönüşümlerden sonra biyodizel, Arap sabunu ya da katı sabuna dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale getirildiğini belirten Erkuş, "Biz de bunlardan bir tanesini seçerek Arap sabunu üretmeye karar verdik. Projeyle hem yağların doğaya, toprağa, denizlere ve su canlılarına zarar vermesinin önüne geçeceğiz hem de tekrar kullanım alanı bulmasını sağlayacağız" dedi.

Erkuş, atık yağ toplamak için yetkilendirilmiş firmalarla çalışabileceklerini ya da vatandaşların yağları kendilerinin getirebileceğini dile getirdi.

Atık yağdan sabun üretiliyor

Projede üniversite öğrencilerinin de çalışarak tecrübe kazanacağını ifade eden Erkuş, "Kimya, kimya teknolojisi ya da yağ teknolojisi bölümlerinde öğrenci olan arkadaşlarımızın bu projede çalışarak hem sektöre yönelik tecrübe edinmesini sağlayacağız hem de sosyal sorumluluk bilincinin aşılanması çalışmasına onları da dahil etmiş olacağız" diye konuştu.

Erkuş, 500 gram atık yağdan yaklaşık 500 gram Arap sabunu elde edilebildiğini belirtti.

Arap sabunu yapımında atık yağın yanı sıra potasyum hidroksit, saf su ve gliserin kullanıldığını söyleyen Erkuş, "Yağ getirenler, aile bütçelerine katkı sağlamış olacak, aynı zamanda evlerinde kullandıkları deterjan ham maddesi olan Arap sabununu doğal içerikli olarak kullanmış olacaklar. Arap sabunu kullanarak çevreye de zarar vermemiş olacaklar. Çünkü marketlerden aldığımız deterjanların birçoğunun içinde kimyasal var. Dolayısıyla onların bir miktar önüne geçmiş olacağız" dedi.

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