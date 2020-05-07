Atık maske ve eldivenler kutulara

Giresun’un Görele Belediyesi tarafından vatandaşların kullandığı maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemelerini atmak için şehrin belli noktalarına ‘Atık maske ve eldiven’ kutuları yerleştirildi.

Vatandaşların evlerinde veya işyerlerinde kullandıkları maske, eldiven, mendil ve diğer kişisel hijyen malzemelerini evlerinde ve işyerlerinde diğer evsel atıklardan ayrı olarak, yırtılmaya dayanıklı çöp poşetlerinde biriktirip, 72 saat beklettikten sonra atmaları için Görele Belediyesi tarafından şehrin belli noktalarına ‘Atık, maske ve eldiven’ kutuları yerleştirildi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, kullanılmış maske ve eldivenlerin hemen atılmaması, toplumun ve vatandaşların kendi sağlığı için 72 saat kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

Salgını en kısa sürede yok etmek için kurallara harfiyen uyulması gerektiğine dikkat çeken Erener, “Belediye olarak Korona virüs salgını ile mücadelemiz titizlikle sürüyor. Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için önem arz etmektedir. Bizimde vatandaşlarımızdan beklentimiz varsayılan kurullara harfiyen uymalarıdır. Belediye olarak Korona virüs salgınıyla mücadelede çok önemli olan maske ve eldiven kullanımı sonrasında bu önemli kurullara lütfen uyalım. Kullanılan maske ve eldivenlerimizi 72 saat beklettikten sonra belediyemizce şehrimizin belli noktalarına yerleştirdiğimiz ‘Atık maske ve eldiven’ kutularına atalım. Kendi sağlığımız, toplumun sağlığı, bu atıkları toplayacak olan belediye personellerimizin sağlığı için 72 saat süreci çok önemlidir. Lütfen kullandığımız maske, eldiven, mendil gibi hijyen malzemesi atıklarınızı ağzı sıkıca kapatılan iç içe 2 torbaya koyarak, dışarıdaki çöp alanına bırakmadan önce ez az 72 saat yani üç gün süreyle balkonlarımızda bekletilmeye alalım. Diğer bir konu ise çevremizi temiz tutmak adına kullandığımız maske ve eldivenlerimizi kendimizin ve toplumumuzun sağlığı için gelişi güzel çevreye atmayalım” dedi.