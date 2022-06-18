Atiba'dan yeni sözleşme
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Atiba Hutchinson, kariyerinin son sezonunu Beşiktaş’ta yaşayacak.
Siyah beyazlı kulüp, futbol federasyonunun yabancı oyuncu kuralını değiştirmemesi üzerine Kanadalı futbolcu ile 1 yıl daha sözleşme yenileyecek.
Dünya Kupası'nda oynamak istiyor
39 yaşındaki oyuncu, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Kanada Milli Takımı ile katılmak için 1 yıl daha futbol oynamak istiyordu.
Sezon sonu futbolu bırakacak
Beşiktaş'ta 10. sezonuna hazırlanan Atiba, sezonun bitimi ile aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak.
Geride kalan 9 sezonda Siyah beyazlı forma ile 326 maça çıkan Atiba Hutchinson, 26 gol attı, 37 asist yaptı.
Kanadalı oyuncu Beşiktaş ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.
NTV Spor