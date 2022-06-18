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Spor Atiba'dan yeni sözleşme
Spor

Atiba'dan yeni sözleşme

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 23:50:00 -
Atiba'dan yeni sözleşme

Atiba Hutchinson, kariyerinin son sezonunu Beşiktaş’ta yaşayacak.

Siyah beyazlı kulüp, futbol federasyonunun yabancı oyuncu kuralını değiştirmemesi üzerine Kanadalı futbolcu ile 1 yıl daha sözleşme yenileyecek.

Dünya Kupası'nda oynamak istiyor

39 yaşındaki oyuncu, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Kanada Milli Takımı ile katılmak için 1 yıl daha futbol oynamak istiyordu.

Sezon sonu futbolu bırakacak

Beşiktaş'ta 10. sezonuna hazırlanan Atiba, sezonun bitimi ile aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak.

Geride kalan 9 sezonda Siyah beyazlı forma ile 326 maça çıkan Atiba Hutchinson, 26 gol attı, 37 asist yaptı.

Kanadalı oyuncu Beşiktaş ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

NTV Spor

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