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Spor Atiba maç sonrası konuştu
Spor

Atiba maç sonrası konuştu

Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kaptan Atiba maçın ardından, açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 23:43:00 -
Atiba maç sonrası konuştu

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş öne geçtiği maçta deplasmanda Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından konuşan Atiba Hutchinson, "Kendi kendimizi baskı altına aldık. İkinci yarı kendi oyunumuzu oynamadık, kontrolü kaybettik. Rakibi davet ettik ve onları oyuna ortak ettik. Bu sezon bu çok fazla oldu. Bu sezon kendimiz gibi değiliz. Fırsatlarda son vuruşu yapamadık." yorumunda bulundu.

"Gelişmek için devam edeceğiz" diyen Atiba, "Ligi en iyi şekilde bitirmek için çalışacağız. Antalyaspor maçına hazırlanacağız. Daha dirençli olmalı ve oyunu tutmalıyız. Maçın 90 dakika olduğunu unutmamalıyız. Taraftarımızla kazanmak istiyoruz. Gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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