Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; 2013-2014 sezonundan bu yana formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan, sahada gösterdiği özveri, saha dışında sergilediği beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Atiba'ya yeni dönemde başarılar diledi.

Atiba kaç yaşında? Atiba kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Atiba Hutchinson 8 Şubat 1983'te Kanada'da dünyaya gelri. Trinidad ve Tobago asıllı Kanadalı futbolcu, 31 Temmuz 2013'te PSV'den Beşiktaş'a transfer oldu. Atiba daha önce Östers, Helsinborg, PSV formaları giydi.

39 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla 325 maça çıktı, 26 gol atıp 37 asist yaptı.