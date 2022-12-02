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Spor Atiba gidiyor! Dünya yıldızı geliyor
Spor

Atiba gidiyor! Dünya yıldızı geliyor

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor. Sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme yapılan Kanadalı yıldızın 10 yıllık Beşiktaş macerası noktalanıyor. Öte yandan Siyah-Beyazlılar, Atiba Hutchinson'ın yerine Dünya Kupası'nda dikkat çeken ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 10:46:00 -
Atiba gidiyor! Dünya yıldızı geliyor

Beşiktaş'ta 10 yıllık Atiba Hutchinson dönemi kapanıyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde 1 yıllık yeni kontrat yapılan Kanadalı futbolcu, sezon sonunda emekliliğe ayrılıyor. Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın yerine transfer edeceği ismi ise Dünya Kupası'nda buldu.

ATIBA HUTCHINSON FUTBOLU BIRAKIYOR

Beşiktaş 2013-14 sezonu başında transfer ettiği Atiba Hutchinson ile vedalaşıyor. 39 yaşındaki futbolcu, 2022-23 sezonu sonunda futbolu bırakıyor. Ön libero arayışlarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın yerini Suudi Arabistanlı futbolcuyla doldurmaya hazırlanıyor.

ATIBA HUTCHINSON'IN YERİNE DÜNYA KUPASI'NDA PARLAYAN YILDIZ

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Mohamed Kanno, Beşiktaş'ın Atiba Hutchinson'ın yerine düşündüğü isim. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Kanno, 5,5 yıldır Al-Hilal'de forma giyiyor.

Şenol Güneş'in ilgisini çeken 28 yaşındaki futbolcu için deneyimli teknik adam, scout ekibinden bilgi aldı. Önümüzdeki günlerde oyuncu için resmi adımların atılabileceği belirtiliyor.

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