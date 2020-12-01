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Spor Atiba, 'Beşiktaş şampiyon olur mu?' sorusuna 'İnşallah' dedi
Spor

Atiba, 'Beşiktaş şampiyon olur mu?' sorusuna 'İnşallah' dedi

Candaş Tolga Işık'ın "Türkçe ne oranda anlıyorsun?" sorusuna "Çok zor" cevabını veren Atiba, devamında gelen "Beşiktaş bu sene şampiyon olur mu?" sorusu üzerine "İnşallah" diyerek izleyenleri gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:55:00 -

Kariyerine 8 yıldır Beşiktaş'ta devam eden tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın canlı yayın konuğu oldu.

Beşiktaş'taki kariyerine ilişkin önemli açıklamalar yapan Atiba, Türkçe konusunda kendisini biraz da olsa geliştirdiğini gösterdi.

Atiba bir anda Türkçe'yi çözdü

Candaş Tolga Işık'ın "Türkçe ne oranda anlıyorsun?" sorusuna "Çok zor" cevabını veren Atiba, devamında gelen "Beşiktaş bu sene şampiyon olur mu?" sorusu üzerine "İnşallah" dedi.

"İlk andan bu yana bu aşka düştüm"

"Beşiktaş benim için her şey" diyen Atiba, "8 yıldır buradayım ve ilk andan bu yana bu aşka düştüm. Kulüpteki aile ortamını anlatmama gerek yok. Zaman geçtikçe bunun bir parçası oluyorsunuz. Yıllar geçtikçe ben de buradan gitmek istemedim. Beşiktaş'ta çok güzel anılarım var. 2 tane şampiyonluğum var. Çok güzel insanlar kazandım. Bu tecrübeler çok önemli." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarıyla ilgili de konuşan Atiba, "Beşiktaş taraftarı çok tutkulu. Her zaman kulübü en üst seviyede görmek istiyorlar" dedi.

 

 

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Yorumlar

müslüman

yani sağolun çok önemli bir gündem
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