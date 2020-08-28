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Aktüel Atı kamyonete bağlayıp çeken hurdacıya para cezası
Aktüel

Atı kamyonete bağlayıp çeken hurdacıya para cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:56:27 -
Atı kamyonete bağlayıp çeken hurdacıya para cezası

BURSA (AA) - Bursa'da, kamyonetin arkasına bağladığı atla yolculuk yapan hurdacıya para cezası kesildi.

Kent merkezinde bir sürücünün 16 KT 935 plakalı kamyonetin arkasına bağladığı atla ilerlediğini gören vatandaşlar o anları kayda aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücü Ümit Ç'yi (25) gözaltına aldı.

Hurdacı olduğu öğrenilen kişiye "hayvana kasıtlı olarak kötü davranmaktan" 947 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 2 bin 473 lira para cezası uygulandı.

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