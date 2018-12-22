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Ateşlenen çocuğa bunu yapmayın!

Miniklerde görülen ateşlenmeye karşı titiz olunmalı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 22:00
Ateşlenen çocuğa bunu yapmayın!

Kesinlikle ateşlenen çocuğa soğuk duş yaptırılmamalı. Bu onun minik beyindeki ateşi yükseltir. Çocuklarda görülen ateşin düşürülmesi için öncelikle çocuğun günlük elbiseleri çıkarılarak, ince bir giysiyle bırakılması gerek..

Ilık su ile yıkamak veya ılık suyla ıslatılmış pamukla vücudu silmek yararlı olabilir.

Ancak, bazı kimseler soğuk duş, alkol gibi acayip uygulamalar yapıyorlar ki, asla yapılmamalıdır.

Çünki soğuk duş, o minicik vücudun dış kısımlarındaki kanın beyne hücum etmesine ve beyindeki ateşin daha da yükselmesine sebep olmaktadır.

Özellikle 6 ay ile 3 yaş arası çocuklarda görülen yüksek ateş, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, ateşli havaleye sebep olabilir.

Oda sıcaklığı 18-20 derece olmalıdır.

Koltuk altı ateşi 38 derecenin üzerinde ise hemen ateş düşürücü şurup verilmelidir.

Ateş düşmediği takdirde, 4-6 saat arayla yeniden ateş düşürücü şurup verilebilir.

Havale için en riskli dönem olan 6 ay 3 yaş arası çocuğun bulunduğu evlerde, ateş düşürücü şurup eksik edilmemelidir.

Bu tedbirlere rağmen ateşin düşmemesi durumunda, bebek en yakın sağlık kuruluşuna götürülüp bir çocuk hekimine muayene ettirilmelidir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 22:00
  1. ateşlenen çocuğa ne yapmak gerekir
  2. çocuklarda ateş

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