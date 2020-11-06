Ateşkesi ihlal eden Ermenistan güçlerine kayıplar verdirildi

Azerbaycan ordusunun gece boyunca cephenin değişik yönlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim yerlerine okullara ateş açan Ermenistan kuvvetlerine zayiat verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan'la yapılan çatışmaların ağırlıklı olarak Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan'la çatışmanın yapıldığı cephenin bazı yerlerinde Ermeni kuvvetlerinin personel ve askeri teçhizat kaybederek, btrakarak geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, cephede Azerbaycan ordusunun üstünlüğünde ve kontrolunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ermeni ordusunun iki ülke sınırındaki ateşkesi ihlal ettiği, Tovuz, Gedebey ve Daşkesen vilayetlerinde Azerbaycanlı mevzilerinin Ermenistan topraklarına ateş açıldığı kaydedildi.