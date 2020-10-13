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Dünya Ateşkesi dinlemediler! Ermenistan gece boyunca saldırdı
Dünya

Ateşkesi dinlemediler! Ermenistan gece boyunca saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen kaybettiği mevzileri tekrar işgal etmek için gece boyunca saldırı düzenlediğini bu saldırıların Azerbaycan ordusu tarafından önlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:16:00 - 2020-10-13 10:17:06
Ateşkesi dinlemediler! Ermenistan gece boyunca saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Hadrut yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tor-M2KM uçaksavar sistemi, 1 ZSU-23-4 Şilka kundağı motorlu uçaksavar, 2 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 3 Giatsint B obüsü, 1 KS-19 uçaksavar topu, 1 D-20 obüsü, 3 İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ermenistan ordusu 5. Muhrip Alayının ön hattaki personelinin etkisiz hale getirildiği de aktarılan açıklamada, 1. Motorize Piyade Alayının bir bölüğünün pusuya düşürüldüğü, hareket eden araçlarının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Askeran yönünde hareket eden 4. Motorize Piyade Alayının araçlarından oluşan bir konvoyun da vurulduğu ve Ermenistan'ın Sisian bölgesinden işgal altındaki Azerbaycan topraklarına hareket eden bir grup gönüllünün Azerbaycan ordusunca etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Direnci kırılan Ermenistan güçleri arasında toplu firarların gözlemlendiği belirtilen açıklamada, insani ateşkese uyan Azerbaycan ordusunun ise tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu aktarıldı.

Ermenistan, sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürüyor

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Ağdam, Terter, Ağcebedi ve Goranboy illerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

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