  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ramazan ve Kurbanda verilen gibi! Türkiye'ye ilanı: Emekli için 5 Bin TL'ye kadar ikramiye hediyesi 29 Ekim'de geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Allah'ın izniyle ayağa kaldıracağız

Çin'den cepheleşme uyarısı

Dolardan TL'ye geçenlere bakın ne olacak! Necmettin Batırel Türkiye'ye ilan etti...Duyan kulaklarına inanamayacak

Cumhuriyet’ten skandal haber… Bilal Erdoğan’ın sözlerini saptırdılar!

Amerikalı dış ticaret şirketi kararı duyurdu: Türk şirketinden bunu da satın alacak! Türkiye için müthiş haber, yeni gelir kapısı

Ramazan Kurtoğlu'ndan Türkiye için dehşete düşüren uyarı! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt için çağrı: Atın bunu milli takımdan!

Numan Kurtulmuş'tan 'aileyi koruyacağız' mesajı!

Türkiye için acil uyarı! Uzman isim o il için vatandaşa bir de çağrı yaptı: Zaman geldi çıkışı! Ne İstanbul ne de Kocaeli orada
Dünya Ateşkes için terör örgütüyle diyalog kararı aldılar
Dünya

Ateşkes için terör örgütüyle diyalog kararı aldılar

Yeniakit Publisher
2023-09-03 07:48:00 -
Ateşkes için terör örgütüyle diyalog kararı aldılar

Kolombiya'da hükümet, "Topyekun Barış" politikası kapsamında silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri ile diyalog masasının kurulması için anlaşmaya vardı.

Devlet ile FARC arasında Kasım 2016'da yapılan barış anlaşmasına katılmayan çatı örgüt Estado Mayor Central (EMC) temsilcileri, hükümet heyetiyle Cauca yönetim bölgesine bağlı Suarez kırsalında görüştü.

Ortak bildiri yayımlayan taraflar, müzakerelere net tarih koymamakla beraber aynı yerde bir diyalog masasının kurulması konusunda mutabık kaldı.

Müzakere tarihinin tespiti amacıyla tarafların 17 Eylül'de yeniden bir araya geleceği belirtilen bildiride, "Hükümet, FARC-EP heyeti ile diyalog masasının oluşturulması için tüm hukuki ve siyasi yapıyı geliştirecektir. Taahhütlerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve barış görüşmeleri masasının kurulması hususunda uluslararası garantörler de bu sürece eşlik edecektir." ifadesine yer verildi.

Bildiride, meşru savunma haklarının gizli tutulmasına ve güvenlik önlemlerine de saygı gösterilmesinin önemine vurgu yapılarak, "İkili ateşkes, çatışma ve şiddetti azaltmayı hedefliyor aynı zamanda toplumun diyalog sürecine katılımını ve riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Uluslararası İnsani Hukukun (IHL) uygulanmasına yönelik tavsiyelerin dikkate alınması için çeşitli bölgelerde 8 doğrulama misyonunun olması konusunda mutabık kalındı." denildi.

EMC

Ivan Mordizco ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Google hareket etti: Uçak bileti almak için yeni dev özellik sayesinde kolay olacak! Talep sayısında patlama olabilir
Teknoloji

Google hareket etti: Uçak bileti almak için yeni dev özellik sayesinde kolay olacak! Talep sayısında patlama olabilir

Google Flights, uçuşlar için en uygun zamanlamaya ilişkin güncellenmiş bilgiler sağlayan yeni bir özelliği tanıttı. Ucuz uçak bileti bulmak..
Adaylığını açıklayan Tunç Soyer'e büyük şok! Canlı yayında açıklandı
Gündem

Adaylığını açıklayan Tunç Soyer'e büyük şok! Canlı yayında açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimlerde yeniden aday olduğunu ilan etti. Gazeteci Bahar Feyzan, Soyer'le ilgili canlı..
Yüksük çorbası: o eski tarifleri 5 katlar! 10 dakikada resmen hazır oldu! Zor değil! İşte en basit yanıt
Kadın - Aile

Yüksük çorbası: o eski tarifleri 5 katlar! 10 dakikada resmen hazır oldu! Zor değil! İşte en basit yanıt

Yüksük çorbası, Anadolu mutfağının vazgeçilmez enfes tatlarından biridir. Mantı ile yapılan yüksük çorbasının adı ise geçmiş dönemlerde mant..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23