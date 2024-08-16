Ateşkes görüşmelerinde son durum ne? Hamas'tan kritik açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani tarafından yapılan Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerinin 15 Ağustos’ta yeniden başlamasına yönelik çağrı dün cevap buldu. Hamas’ın katılmadığı ancak ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda İsrail yetkilileri ile 2 gün boyunca gerçekleştirilen müzakerelerin ardından ülkelerden ortak açıklama geldi. Katar, Mısır ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada, “Son 48 saat içerisinde Doha'da hükümetlerimizden üst düzey yetkililer, ateşkes ve esir ve tutukluların serbest bırakılması anlaşmasını sonuçlandırmak amacıyla arabulucu olarak yoğun görüşmelerde bulundular. Görüşmeler ciddi, yapıcı ve olumlu bir atmosferde yürütüldü” denildi.

"AYRINTILAR ÜZERİNDE TEKNİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK"

Açıklamada, ABD’nin Mısır ve Katar'ın desteğiyle Doha’daki görüşmelerde Başkan Joe Biden tarafından mayıs ayında sunulan plan ve 2735 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı ile uyumlu bir öneriyi İsrail ve Hamas tarafına sunduğu aktarıldı. Teklifin geçtiğimiz hafta içinde mutabakata varılan alanlar üzerine inşa edildiği ve anlaşmanın hızlı bir şekilde uygulanmasına imkan verecek şekilde kalan boşlukları doldurduğu kaydedildi. Yapılan ortak açıklamada, “Çalışma ekipleri önümüzdeki günlerde anlaşmanın kapsamlı insani yardım hükümlerinin uygulanmasına yönelik düzenlemelerin yanı sıra esirler ve tutuklularla ilgili ayrıntılar da dahil uygulamaya ilişkin ayrıntılar üzerinde teknik çalışmalarını sürdürecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD, Katar ve Mısır hükümetlerinin üst düzey yetkililerinin bugün ortaya konulan şartlar çerçevesinde anlaşmayı sonuçlandırmak üzere önümüzdeki hafta Mısır’ın başkenti Kahire’de yeniden bir araya geleceği belirtilirken, üç ülke liderinin geçen hafta söylediği “Kaybedecek daha fazla zaman ve daha fazla gecikme için hiçbir tarafın mazereti yoktur. Esirleri ve tutukluları serbest bırakma, ateşkesi başlatma ve bu anlaşmayı uygulama zamanı gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Artık hayat kurtarmak, Gazze halkına yardım götürmek ve bölgesel gerilimi düşürmek üzere bu sonuca giden yol açılmıştır” denildi.

HAMAS: SON ÖNERİYLE UYUMLU DEĞİL

Hamas yetkilisi, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin sonuçlarıyla ilgili kendilerine verilen bilgilerin, Temmuz başında yaptıkları son öneriyle uyumlu olmadığını söyledi.

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