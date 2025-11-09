Ateşkes bozulursa ortalık karışacak! Husiler’den çok sert uyarı
Yemen’deki Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze’de sağlanan ateşkesin sürmesinin hayati olduğunu belirterek, anlaşmanın bozulması halinde İsrail’e yönelik saldırıları yeniden başlatacaklarını duyurdu. Al-Madani, “Gazze’de ateşkes ihlal edilirse biz de yeniden sahaya ineriz” sözleriyle mesajı net verdi. Bölgedeki gerilim yeniden yükselirken gözler Tel Aviv’in atacağı adımlara çevrildi.
Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi’nde ateşkesin bozulması halinde İsrail’e saldırı tehdidinde bulundu. Al-Madani, ateşkesin bozulması halinde İsrail’e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıklayarak, Hamas’a verdikleri sözün ve taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı.
Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayından bu yana İsrail’e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. Husiler, ayrıca Kızıldeniz’de İsrail ile bağlantılı gemileri vurdu ve dördünü batırdı.