Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

İrlanda’dan İsrail hamlesi! "Men edilsin”

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular

Başına 10 milyon ödül konmuştu, ama… Şara’dan bir ilk
Ateşkes bozulursa ortalık karışacak! Husiler’den çok sert uyarı

Ateşkes bozulursa ortalık karışacak! Husiler’den çok sert uyarı

Yemen’deki Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze’de sağlanan ateşkesin sürmesinin hayati olduğunu belirterek, anlaşmanın bozulması halinde İsrail’e yönelik saldırıları yeniden başlatacaklarını duyurdu. Al-Madani, “Gazze’de ateşkes ihlal edilirse biz de yeniden sahaya ineriz” sözleriyle mesajı net verdi. Bölgedeki gerilim yeniden yükselirken gözler Tel Aviv’in atacağı adımlara çevrildi.

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi’nde ateşkesin bozulması halinde İsrail’e saldırı tehdidinde bulundu. Al-Madani, ateşkesin bozulması halinde İsrail’e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıklayarak, Hamas’a verdikleri sözün ve taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı.

Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayından bu yana İsrail’e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. Husiler, ayrıca Kızıldeniz’de İsrail ile bağlantılı gemileri vurdu ve dördünü batırdı.

İrlanda’dan İsrail hamlesi! "Men edilsin”

İsrail yine Lübnan’ı vurdu! İHA’lı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Bizzat İsrail medyası yazdı! Siyonistlerden vandallık

İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi
Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi

Gazeteci Nagehan Alçı ile Fuat Uğur arasında tartışma çıktı. Alçı'nın “Gürsel Tekin'in avukatı olacaksan buyur alan değiştir” ifadeleri sonr..
Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Katil Esed Moskova’ya kaçarken, “Türkiye Esed ile görüşmeli” diyerek Suriye’de devrim gerçekleştiğinden bile haberi olmayan CHP Genel Başkan..
Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet

Kardeşine ait engelli aracıyla alkollü şekilde araç sürerken yakalanan Hakan Ünal ile eşi Berna Ünal, Aydın’ı karıştırdı. Berna Ünal, AK Pa..
