Ateşin etrafında toplanmışlardı! Bir anda yaşanan patlama gençleri korkuttu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batman’ın Kozluk ilçesinde soğuk hava nedeniyle ateş yakarak ısınmaya çalışan gençler, sohbet ettikleri sırada meydana gelen patlamayla büyük panik yaşadı.
Batman’ın Kozluk ilçesinde bir grup gencin ateş başındaki sohbeti korku dolu anlara dönüştü.
Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir araya gelen gençler, havanın soğuk olması nedeniyle ısınmak için ateş yaktı. Gençler, ateşin etrafında sohbet ettikleri sırada bir anda meydana gelen patlamayla şaşırarak, büyük korku yaşadı. Meydana gelen patlamayla etrafa alevler saçılırken, gençler panikle bulundukları yerden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, yaşanan korku dolu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.