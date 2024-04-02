Ateşin bol olsun! Iraklı provokatör Salwan Momika öldü mü?
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakarak defalarca İslam düşmanı provokasyonlar yapan Iraklı provokatör Salwan Momika’nın Norveç’te ölü bulunduğu ileri sürüldü.
İslam düşmanı provakasyonlarla tanınan Iraklı Salwan Momika'nın öldüğü ileri sürüldü.
İsveç hükümeti tarafından sınır dışı edilen Momika, iltica ettiği Norveç'te ölü bulundu.
Momika'nın hayatını kaybettiğine yönelik iddialar hakkında Norveç hükümetinden henüz bir açıklama gelmedi.
İsveç sınır dışı etti
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarıyla tanınan Iraklı Salwan Momika'nın sınır dışı edilme kararı Göç Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.
Momika Göç Temyiz Mahkemesi'nin kararı sonrası İsveç'i terk edip Norveç'e gittiğini ve Norveç'e iltica edeceğini söylemişti. Göçmenler Ofisi Ekim 2023'te, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini duyurmuştu.
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Kaynak: Takvim