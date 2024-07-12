Ateş Gayrimenkul’un hızlı yükselişi! Sinan Ateş öldü Ayşe Ateş emlak zengini oldu

2019-2020 yılları arasında 7 ay Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptıktan sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla görevden alınan Sinan Ateş’in ölümüne dair davayı MHP ve Ülkü Ocakları ile ilişkilendirmek için bu iki kurumun üst düzey yetkililerini cinayet faili olarak gösteren, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda bu isimlere ağır hakaretlerde bulunan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in, eşinin ölümünden kısa bir süre sonra Ankara’nın son dönem cazibe merkezlerinden biri olan Otonomi bölgesinde Akyurt ilçe sınırlarında olan gözde bir lokasyondan 4 sıfır daire satın aldığı ortaya çıktı.

Son dönem yaptığı açıklamalarla, 30 Aralık 2022 günü Çukurambar semtindeki ofisinin bulunduğu binanın önünde çıkan çatışma sonrası hayatını kaybeden Sinan Ateş’in ölümüne dair açılan davanın sanık sandalyesine MHP ve Ülkü Ocakları’nı oturtmak isteyen çevrelerin sözcülüğüne soyunan Ayşe Ateş, Sinan Ateş’in ölümüne sebep olan çatışmaya dair maddi gerçeğin ortaya çıkması için çaba gösteren, bu olayın MHP ve Ülkü Ocakları’na kumpasa dönüştürüldüğünü savunan gazetecileri de kimi zaman hedef gösteriyor kimi zaman da örtülü sözlerle hakaret ediyordu.

FETÖ ve PKK medyasıyla muhalif cephenin MHP ve Ocak düşmanı medya tetikçilerinin desteğini arkasına alan Ayşe Ateş ve onu kullananlar, MHP ve Ülkü Ocakları yöneticilerini hedef gösteren hatta ağır hakaret içeren açıklamalarına tepki gösterenleri de “acılı eş, acılı anne” ajitasyonu yaparak susturmaya çalışıyorlardı.

GRİTV’nin ulaştığı bilgilere göre “acısını” herkese saldırma, hakaret etme, hedef gösterme ayrıcalığı olarak kullanan Ayşe Ateş, “acısının en taze olduğu dönem”, eşi Sinan Ateş’in ölümünden sadece 4 ay 27 gün sonra 26 Mayıs 2023 tarihinde Esenboğa Havaalanına yakın, Otonomi'nin karşısındaki Akyurt ilçe sınırlarında olan gözde bir lokasyondan farklı katlarda 4 adet sıfır Rezidans daire satın almış.

Sürekli ölen eşinin akademisyen kendisinin de öğretmen olduğu savunması yapan Ayşe Ateş’in üstelik eşinin ölümünden kısa bir süre sonra Ankara’nın son dönem öne çıkan cazibe merkezlerinden Otonomi ve havaalanı bölgesinden 4 adet sıfır daireyi nasıl aldığına dair ne açıklama yapacağı merak ediliyor.

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Söz konusu satın alımların belgesini paylaşan gazeteci Emre Erciş, “Sayın Ayşe Ateş, eşinizin vefatından 4 ay 27 gün sonra 4 adet sıfır daireyi tam hisseli olarak hangi parayla aldınız? Bu konuda bir açıklama yaparsanız memnun olurum. Saygılar...” ifadelerini kullandı.