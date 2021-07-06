Ateist Aziz Nesin'in ölüm yıldönümü! Türk milletinin hafızasına skandalları ile kazındı...

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Akıllara Sivas olaylarını kışkırtması ile kazınan ateist Aziz Nesin'in ölümünün üzerinden 26 yıl geçti.

Bir ateist neden Pir Sultan Abdal etkinliğine çağrıldı?

2 Temmuz 1993 yılındaki Sivas olayları üzerinden dindar insanlar suçlanmaya devam ediyor. Geride kalan 28 yıl boyunca, Sivas olayları ile ilgili en merak edilenlerden birisi, Allah'ı, Peygamberlerini ve Ehl-i Beyt'i inkar eden bir ateistin, Pir Sultan Abdal etkinliğine neden çağrıldığı sorusu oldu.

35 kişi ölürken Ateist Aziz Nesin bir şekilde kurtuldu...

Sivas olaylarına ilişkin akılları kurcalayan ikinci nokta ise Madımak önünde toplanan eylemciler, Aziz Nesin'i protesto ederken, 35 kişi öldü. Ama Nesin kendisini bir şekilde kurtarmayı başardı. Her yıldönümünde yeniden kaşınarak fitne tohumlarının ekildiği Sivas olaylarının fitilini, ateist Aziz Nesin’in Aydınlık Gazetesi’nde Salman Rüşdi’ye ait olan 'Şeytan Ayetleri' kitabını yayınlaması ateşlemişti. Hint asıllı Salman Rüşdi hakkında, yazdığı kitap sebebi ile ölüm fetvası verilirken, Nesin bu kitabı Türkçe'ye çevirerek Aydınlık gazetesinde yayınlamış ve toplumu provoke etmişti. Rüşdi'nin skandal kitabında Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hadsiz hakaretlerde bulunulmuştu.

'Türk milletinin yüzde 60'ı aptaldır'

Aziz Nesin'i hafızalara kazıyan bir diğer olay ise Türk milletine ettiği skandal hakaret olmuştu. Ateist Aziz Nesin, 'Türk milletinin yüzde 60'ı aptaldır' demişti. Nesin'in bu skandal hakareti ile ilgili bir yazı kaleme alan Gazeteci Soner Polat, atesit Nesin'in neden böyle bir ifade kullandığını, şöyle anlatmıştı:

"Aziz Nesin’in Almanlara karşı duyduğu nefreti yumuşatabilmek için ona Almanya’dan bir 'onursal doktora' verilmesi için girişimlere başlanıyor. Bu ödül de bedavaya değil tabii! Bırakın Almanları aşağılamayı bırakmayı, onları övmesi; Türkleri de yermesi gerekiyor Aziz Nesin’in. 1990’da önerilen bu ödülü alabilmesi için, ödül raportörü Alman Profesör Essinger ile 1991’de bir söyleşi yapılıyor. Aziz Nesin şöyle diyor: 'Türklerin yüzde 60’ı aptaldır!' Ve devam ediyor: “Alman kültürü yücedir. Türkiye’de yüce diye bir şey yoktur. Almanlar biz Türkleri aşağılamakta haklılar, bizim Türk kültürümüz falan yok!” 1990’da onursal doktorluk önerip, 1991’de bu söyleşiyi yapıyorlar Aziz Nesin’le. Bu söyleşideki sözleri nedeniyle Aziz Nesin, Almanlar için bir tehdit olmaktan çıkıyor.”