Atatürk'ün sopayla kovalayacağı Atatürkçü kim?

Ahmet Hakan, CHP yandaşı Halk TV'ye çıkıp "Çanakkale Köprüsü’nü neden mi yapıyorlar? Çanakkale Zaferi’ni Atatürk’le anmayalım, köprüyle analım diye yapıyorlar. Proje bu” ifadelerini kullanan Prof. Uğur Emek için "Atatürk yaşasaydı... Ve saçmalığın daniskası olan şu tuhaf tezi işitseydi... Bu profesörü sopayla kovalardı" dedi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Halk TV’ye çıkmış bir profesör.

Hadi adını da vereyim:

Prof. Uğur Emek.

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Kelimesi kelimesine şöyle demiş:

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“Çanakkale Köprüsü’nü neden mi yapıyorlar? Çanakkale Zaferi’ni Atatürk’le anmayalım, köprüyle analım diye yapıyorlar. Proje bu.”

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Atatürk yaşasaydı...

Ve saçmalığın daniskası olan şu tuhaf tezi işitseydi...

Bu profesörü sopayla kovalardı."