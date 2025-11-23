Atatürk’ün eşitlik vizyonundan ilham almışlar! Hırsızlardan sonra şimdi de sapkınlara kapı açılıyor CHP LGBT’yi parti programına aldı
CHP, 39. Olağan Kurultay’da oylanacak olan yeni parti programı taslağını kamuoyuna sunarken, özellikle “toplumsal cinsiyet” başlığı altında yer alan ifadeler dikkatleri üzerine çekti. “Cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” kavramlarını temel alan ifadeler, CHP’nin LGBT politikalarını kurumsal bir çizgiye taşıdığı yorumlarına neden oldu.
“Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye” başlığı altında tanıtılan program; demokrasi, ekonomi, sosyal devlet ve dış politika gibi dört ana bölümden oluşurken, metnin en tartışmalı kısmı “Kimse kimliğinden dolayı utanmayacak” vurgusu oldu.
AHLAKSIZLIĞA YÖNELİM KILIFI
Programın “Sosyal Devlet” bölümünde, CHP’nin toplumsal cinsiyet ideolojisini devlet politikası hâline getirecek düzenlemelere yer verildi. Metinde, “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele edileceği” açıkça belirtilirken, parti “evde, okulda, iş yerinde ve siyasette eşitliği sağlamak için somut adımlar atacağını” ilan etti.
ATATÜRK’TEN İLHAM ALMA VURGUSU
Toplumsal cinsiyet eşitliğini “temel insan hakkı” olarak tanımlayan CHP, kadın erkek eşitliğinin demokrasi için vazgeçilmez olduğunu savunuyor. Metinde, “Atatürk’ün eşitlik vizyonu”ndan ilham alındığı belirtilirken; kadınların hayatın her alanına “eşit ve özgürce” katılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.
LGBT’Yİ KAMUSAL ALANA SOKMA GİRİŞİMİ
Aynı metnin devamında ise, şu ifadeler yer aldı: “Cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli her türlü ayrımcılık ortadan kaldırılacak; herkesin adalete, sağlığa, eğitime, istihdama ve kamusal hizmetlere eşit erişimi sağlanacaktır. Evde, okulda, iş yerinde, siyasal yaşamda, kısacası hayatın her alanında eşitliği sağlayacak somut adımlar atılacaktır.”
SAPKINLIĞI DAHA DA YAYMAK İSTİYORLAR
CHP taslağında, “Herkesin kendini devletin eşit ve onurlu bir yurttaşı olarak hissetmesi demokrasi vizyonumuzun temelidir. Kimsenin yaşından, cinsiyetinden, kimliğinden, inancından, cinsiyet kimliği ve cinsel yöneliminden, sosyoekonomik durumundan, engelli olma halinden, dünya görüşünden, yaşam tarzından ve benzeri sebeplerden dolayı dışlanmadığı, baskı altına alınmadığı bir düzen inşa edilecektir. Hiçbir yurttaşın kimliğini gizlemek zorunda kalmaması temel önceliğimiz olacaktır” ifadeleri yer aldı.
'GÖRÜNÜRLÜKLERİNİ ARTIRACAK'LAR
'Sosyal Politikalarda Ayrımcılıkla Mücadele' başlığı altında da bu konuyu tekrar yineleyen CHP, “Engellilik hali, yaş, cinsiyet, kimlik, yaşam tarzı, sosyal ve ekonomik koşullara dayalı her türlü sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla mücadele edilecek; yasal düzenlemelerle birlikte kapsayıcı sosyal politikalar uygulanacaktır. Dezavantajların ortadan kaldırılması temel hedeftir. Bölgeler, kuşaklar, cinsiyetler arası adalet ve eşitlik hedeflenmektedir. Tüm dezavantajlı kesimlere yönelik eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetlere eşit erişimi garanti altına alan politikalar uygulanacaktır” vurgusu yaptı.