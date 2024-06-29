Atatürkçü! yan sanayiden ültimatom! Suriye’nin iç işlerine karışılmayacak

Sokak röportajında ne olduğu belli olmayan (Kadın mı erkek mi?) bir mahlukun özgüveni zirve yapmış bir halde Türkiye’ye ültimatom vermesi alay konusu oldu. Erdoğan’ın istifa etmesini isteyen ‘yan sanayi mahluk’ aynı zamanda hükümete de sert bir biçimde “Suriye iç işlerine karışılmayacak, bir…” diyerek uyarıda bulundu. Aslında kendini yan sanayi olarak tanımlayan şahıs bir habere konu olmayacak kadar önemsiz bir konu.

Ancak ‘Atatürkçü Genç’ adlı binlerce takipçisi bulunan sosyal medya sayfasında bundan gururla bahsedilmesi “Atatürk” adını kullanan paylaşımcıların ruh halini ortaya koyuyor.

Videonun yayınladığı hesap bu ucubenin görüntüsünü “Ne kadar da güzel konuştun teyzem, seni o güzel yüreğinden öpüyorum abim. Sen gerçek bir İstanbul beyefendisisin asil cumhuriyet kadını.” Diye paylaşmış.

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Allah bunlara akıl fikir versin.