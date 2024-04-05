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Gündem 'Atatürk yoksa biz de yokuz" diyerek Suudi Arabistan'dan dönen KOÇ hisselerini Ortadoğu'ya satıyor!
Gündem

'Atatürk yoksa biz de yokuz" diyerek Suudi Arabistan'dan dönen KOÇ hisselerini Ortadoğu'ya satıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 19:46:00 -
'Atatürk yoksa biz de yokuz" diyerek Suudi Arabistan'dan dönen KOÇ hisselerini Ortadoğu'ya satıyor!

Suudi Arabistan’da "Atatürk yoksa biz de yokuz" deyip, parasını aldığı maçı yapmadan dönen KOÇ'un, Yapı Kredi Bankası'nın şirket hisselerini Ortadoğu'ya satacağı iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük bankası olan First Abu Dhabi Bank'ın (FAB) Yapı Kredi'de hisse alımı için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Bloomberg kaynaklı habere göre FAB, yurt dışındaki büyüme fırsatlarını araştırırken Türkiye'deki potansiyel satın alma hedeflerini değerlendiriyor.

FAB'ın bu kapsamda, şu anda 241,6 milyar lira değerlemeye sahip olan Yapı Kredi'yi satın alma olasılığının üzerinde durduğu konuşuluyor.

İddia üzerine hisseleri değerlendi!

Yapı Kredi Bankası hisseleri, gündeme gelen iddianın ardından güçlü alımla karşılaştı ve gün içinde yükseldi. Koç Holding ise Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaparak, bu konuda henüz herhangi bir somut gelişmenin olmadığını belirtti.

Ancak, portföyleriyle ilgili herhangi bir alternatif değerlendirme sürecinin her zaman yapılabileceğini ve somut bir karar alındığında gerekli açıklamaların yapılacağı ifade edildi.
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